Лупашко - о матче с Шахтером: Радуемся тем моментам, когда мы заглянули в будущее

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) .

– Хочу объяснить, что мы после “Ворсклы” собрались на базе и традиционно подготовили разбор игры и маленькое видео, чтобы наши игроки поняли, что мы можем адаптироваться. В нашем понимании психологию украинского футболиста нужно кардинально менять. Для того чтобы он понимал, что с первой до последней минуты он должен работать. Когда мы делали это в течение полугода, мы заставляли быть бескомпромиссными, постоянно играть смело против любого соперника. Мы увидели много моментов, которые мы готовы. Показали это футболистам и сказали, что сейчас так сыграем со взглядом в будущее. Когда нам важен каждый балл, когда мы можем отдать простор.

Мы давили "Шахтер" на десять метров ниже линии их штрафной площадки. Мы забрали это большое пространство за спинами наших защитников в первых матчах. В этой зоне мы начинали работать. "Шахтер" нас заставлял отходить к середине поля своими действиями, это их заслуга. В общем, мы говорили, что должны давить и не быть пассивными.

Мы могли быть более агрессивными, если бы сняли Бруниньо с игры. Вышедший игрок был бы более динамичным и нацеленным на отбор мяча. Бруниньо дает существенную разницу на мяче. Перед матчем я спросил, вспоминает ли он первую игру против "Шахтера". Он ответил, что она была катастрофической. Мы его тогда заменили после первого тайма. Я ему сказал, что у него очень высокий уровень. Бруниньо – один из лучших бразильских футболистов в УПЛ. Изменив его, мы имели бы большую прагматичность в своих решениях. Однако мы хотели дарить красоту и качество работы на мяче в его исполнении. Он много разогнал атак и создавал возможности.

– Как вам уровень судейства сегодня?

– Уровень судейства в Украине очень вырос. Я слышу много нареканий. Честно скажу, что есть еще несколько судей, желающих постоянно свистеть и сбивать темп игры. Однако большинство арбитров дают играть. Я радуюсь этому. Я играл в футбол и знаю, когда игра превращается в свистки, штрафные. Сейчас этого меньше.

- "Карпаты" радуются ничьей или вы были ближе, чтобы получить три очка?

– Это очень пространный вопрос. В нашем понимании "Карпаты" - это фанаты, болельщики, клуб, команда, очень много детей. Я не могу ответить на этот вопрос. Конкретно тренерский штаб радуется тем моментам, когда мы заглянули в будущее. Мы можем быть вариативными, это нам принесет большую пользу в будущем. Мы сейчас на этапе формирования команды, которая будет смелой против любого соперника. Этому мы радуемся.

– Сегодня в туре много сенсаций в УПЛ. Во Львове тоже ждали сенсацию. Чего сегодня не хватило, чтобы победить "Шахтер"?

– Я думаю, что вы читали интервью нашего генерального директора Андрея Русола, и оно было очень содержательным. Он как раз говорил о системности. Когда клуб заходит в УПЛ и начинает тратить деньги на трансферы, а они не заходят и начинается потасовка. Когда ты работаешь системно, как Шахтер на протяжении многих лет, когда они подписывают молодого бразильца и подводят к основе. Продает того, кто уже сияет. Эта системность приносит результат и мы тоже должны так работать.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

И для того, чтобы мы побеждали "Шахтер". То, что создавали сегодня болельщики вместе с фанатами, они поддерживали очень сильно и я видел, как футболисты извлекают из себя лишний шаг или ускорение – это супер. Когда стадион будет заполнен, мы будем создавать проблемы всем командам, которые будут сюда приезжать. Однако для того, чтобы играть на равных с такими соперниками, нужно время и системная работа тренерского штаба, руководства, академии, команды U-19. Мы вчера смотрели матч нашей юношеской команды, и ее тоже нельзя не отметить. "Карпаты" уже на данном этапе играют на равных с "Динамо" и "Шахтером". Мы воспитываем у них этот дух "Карпат". Нужна системность, идущая по всей вертикали клуба. И со временем это даст результат.