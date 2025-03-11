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Пушич: Нужно быть реалистами - наша основная цель – это борьба за 2-е место
Таких заявлений в Шахтере никто не делал
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
– "Шахтер" создавал немало моментов, как и в прошлом матче, но не удалось забить. Что было причиной этого?
– Если говорить о конкретной игре сегодня вечером, то она на самом деле отображает полностью наш сезон, его ход событий.
В течение целого сезона мы доминировали на поле, создали много моментов и действительно контролировали игру, однако, что самое важное в футболе, – мы не сумели конвертировать это в реализацию моментов.
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Конечно, мы создали очень много моментов, но для нас важно понимать, что для того, чтобы отыграть у "Динамо" столько очков, нам нужно выиграть очень много игр и надеяться на их осечки.
Я считаю, что мы действительно сыграли хороший футбол сегодня. Мы упустили слишком много шансов, особенно если мы говорим о борьбе за чемпионский титул.
Если мы говорим в целом о дистанции сезона – это не совпадение, это закономерность, которая встречается с нами в течение всего сезона. Но это футбол.
Иногда нужно быть реалистом, быть честным в первую очередь по отношению к себе самим. Следует честно заявить, что мы потеряли наши шансы на полноценную борьбу за чемпионство. Сейчас, к сожалению, наша основная цель – это борьба за 2-е место.
– Вы разочарованы больше результатом матча или потерянными шансами?
– Я расстроен тем, что мы не сумели отличиться вовремя с тех моментов, которые мы создали. Это то, что меня действительно разочаровывает. Мы контролировали игру, доминировали на поле.
– Неожиданностью стало также то, что на поле мы увидели новичка Алиссона. Это было какое-то экстренное решение?
– Алиссон – молодой игрок, как и большинство игроков в нашей обойме. Он только прибыл к нам, буквально за 2 вечера до этого, имел индивидуальную тренировку. Я рассчитывал на него, поскольку он очень талантливый игрок, имеет много навыков.
Однако, конечно, было бы наивно ожидать, что он сумеет со старта сменить игру в нашу пользу. В футболе иногда нужно больше фарта. Я говорю не только об Алиссоне, а в целом о нашей игре и результатах. Если же говорить об Алиссоне – я уверен, что он может превратиться в выдающегося игрока.
– Сегодня впервые в этом году в старте вышел Конопля. Это как-то связано с впереди матчами сборной?
– Он в хорошей форме. Я считаю, что сейчас отличный момент для него, чтобы начать игру именно в основном составе. Возможно, в атакующей стадии он мог бы принести немного больше пользы, однако, если рассматривать сквозь призму его основных обязанностей, я доволен тем, как он себя проявил.
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