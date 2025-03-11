Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко: Я слышу много плохих вещей, но в украинском футболе появляются много хороших игроков
Главный тренер Карпат рассказал о трансферной политике клуба
Фото: Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о подписании латиноамериканских игроков клуба.
"Наша скаутская служба очень много работает. И когда Стенио вернулся в Бразилию, наши скауты активизировались. Мы были готовы к тому, если не получится, будем доигрывать имеющимися футболистами.
Однако появилась возможность подписать очень талантливого игрока на выгодных условиях для клуба. Я слышу много плохих вещей. Однако я отмечу, что наши скауты проводят огромный объем работы и появляются многие качественные футболисты в украинском футболе. Мы могли подписать готового игрока, но, возможно, через полгода мы нашли бы сильнейшего игрока и с ним надо бы прощаться.
А тут возник такой вариант, что мы ничего не теряем. Дадим ему время на адаптацию, увидим его в тренировочном процессе. Относительно адаптации мы проводим активную работу в этом направлении. Сейчас взяли в клуб человека, который станет коммуникатором для иностранцев и будет помогать им лучше адаптироваться. Мы видели, что им не хватало человека, который будет им помогать во всех вещах. Если иностранец будет чувствовать себя нужным, это будет ускорять и повышать его КПД", - сказал Лупашко.
Популярное сейчас
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО