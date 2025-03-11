Лупашко: Я слышу много плохих вещей, но в украинском футболе появляются много хороших игроков

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о подписании латиноамериканских игроков клуба.

"Наша скаутская служба очень много работает. И когда Стенио вернулся в Бразилию, наши скауты активизировались. Мы были готовы к тому, если не получится, будем доигрывать имеющимися футболистами.

Однако появилась возможность подписать очень талантливого игрока на выгодных условиях для клуба. Я слышу много плохих вещей. Однако я отмечу, что наши скауты проводят огромный объем работы и появляются многие качественные футболисты в украинском футболе. Мы могли подписать готового игрока, но, возможно, через полгода мы нашли бы сильнейшего игрока и с ним надо бы прощаться.

А тут возник такой вариант, что мы ничего не теряем. Дадим ему время на адаптацию, увидим его в тренировочном процессе. Относительно адаптации мы проводим активную работу в этом направлении. Сейчас взяли в клуб человека, который станет коммуникатором для иностранцев и будет помогать им лучше адаптироваться. Мы видели, что им не хватало человека, который будет им помогать во всех вещах. Если иностранец будет чувствовать себя нужным, это будет ускорять и повышать его КПД", - сказал Лупашко.