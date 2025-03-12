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"Пусть не выходит на футбольное поле": помощник Шищенко – о словах тренера, адресованные игрокам после 0:4
Болезненное поражение для столичной команды
Фото: ФК Оболонь
Ассистент главного тренера "пивоваров" Николай Гибалюк прокомментировал результат встречи с "Александрией" (0:4).
“За счет наших ошибок пропустили первые два мяча. Сделали коррективы в перерыве, установили контроль, появлялись полумоменты, но до завершающей стадии не доходило. Уровень мастерства нужно всегда улучшать, чтобы завершать создаваемые моменты.
Ильин на разминке ощутил дискомфорт в задней поверхности бедра и мы срочно выпустили Близниченко. Ничего не изменилось, но… Ильин более креативный, а Витя привык играть с левого фланга со смещением в центр. От травм никто не застрахован”.
“Работать надо на тренировках каждый день, улучшать мастерство. Иного выхода нет. Только работать. Сергей Шищенко все, что хотел, сказал ребятам в раздевалке. Я надеюсь, что они услышали эти слова. Главное, что он сказал, что если кто-то не верит, что мы можем остаться в Премьер-лиге и подняться – пусть тогда не выходит на футбольное поле.
Если не верит – пусть не играет. Мы верим, тренерский штаб верит, футболисты верят. Такие игры бывают. Сегодня проиграли, завтра, дай Бог, будет другой результат”, – заявил помощник тренера.
"Пивовары" занимают 13-е место (18 баллов).
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