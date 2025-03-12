"Пусть не выходит на футбольное поле": помощник Шищенко – о словах тренера, адресованные игрокам после 0:4

Ассистент главного тренера "пивоваров" Николай Гибалюк прокомментировал результат встречи с "Александрией" (0:4).

“За счет наших ошибок пропустили первые два мяча. Сделали коррективы в перерыве, установили контроль, появлялись полумоменты, но до завершающей стадии не доходило. Уровень мастерства нужно всегда улучшать, чтобы завершать создаваемые моменты.

Ильин на разминке ощутил дискомфорт в задней поверхности бедра и мы срочно выпустили Близниченко. Ничего не изменилось, но… Ильин более креативный, а Витя привык играть с левого фланга со смещением в центр. От травм никто не застрахован”.