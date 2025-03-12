Ротань – о разгроме Оболони: Имели очень классную мотивацию. Сыграли на ошибках соперника, голы пришли после контрпрессинга

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ с киевской "Оболонью" (4:0).

“Думаю, что действительно эта игра понравилась в первую очередь болельщикам. Она понравилась и тренерскому составу, и, думаю, всем. Пожалуй, очень важно то, что ребята услышали нас, то, что настрой на игру, максимальная концентрация и, скажем так, дать сопернику тот темп, который даст нам возможность владеть игрой и, в принципе, результатом. То, что и вышло”.

“Поэтому мы очень довольны ребятами, мы добились от них этого. В принципе, матч для нас уже в первом тайме был достаточно комфортным за счет того, что мы имели очень классную мотивацию на матч, была дисциплина. И самое главное это когда мы сыграли практически на ошибках соперника, где мы, когда теряли мячи, сразу же вступали в отбор и отбирали эти мячи. Такие голы пришли после нашего контрпрессинга”, – сказал Ротань клубной пресс-службе.