Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротань – о разгроме Оболони: Имели очень классную мотивацию. Сыграли на ошибках соперника, голы пришли после контрпрессинга
Наставник горожан доволен игрой и результатом
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ с киевской "Оболонью" (4:0).
“Думаю, что действительно эта игра понравилась в первую очередь болельщикам. Она понравилась и тренерскому составу, и, думаю, всем. Пожалуй, очень важно то, что ребята услышали нас, то, что настрой на игру, максимальная концентрация и, скажем так, дать сопернику тот темп, который даст нам возможность владеть игрой и, в принципе, результатом. То, что и вышло”.
“Поэтому мы очень довольны ребятами, мы добились от них этого. В принципе, матч для нас уже в первом тайме был достаточно комфортным за счет того, что мы имели очень классную мотивацию на матч, была дисциплина. И самое главное это когда мы сыграли практически на ошибках соперника, где мы, когда теряли мячи, сразу же вступали в отбор и отбирали эти мячи. Такие голы пришли после нашего контрпрессинга”, – сказал Ротань клубной пресс-службе.
"Горожане" сократили отставание от лидера УПЛ до 4-х очков.
Популярное сейчас
- Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
- УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
- Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО