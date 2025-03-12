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Бартулович: Показали характер, чего нам не хватало в первом круге. Было много спорных моментов
Черно-белые претендовали на максимальный результат
instagram.com/zoryaluhansk
Наставник луганчан Младен Бартулович подвел итог игры с киевлянами (2:2).
“Был бы доволен до матча, если бы сказали о ничьей, но после матча жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали выиграть этот матч. Очень хороший старт для нас. Было еще несколько моментов. Да, "Динамо" нас давило во второй половине, но выдержали. Думаю, очень интересный поединок для болельщиков. Горжусь ребятами, как они сыграли. Было много спорных моментов, но судья хорошо судил.
Мы играем каждый матч на победу, неважно, с каким соперником. Я так ребят настраиваю на каждый матч”.
“Можно было побеждать, но довольны и ничьей, потому что это для нас как победа. Показали характер, чего нам не хватало в первом круге. Я хотел, чтобы мы прибавили стабильности после сборов. Я поработал с командой, и этого мы добиваемся. Президент к нам зашел и прозвучали аплодисменты. Не только Сапутин, но и вся команда молодцы, бились друг за друга. Хочется, чтобы они в каждом матче так играли.
Премия от президента? Возможно, что-то будет”, – сказал Бартулович.
"Заря" поднялась на шестое место (29 пунктов).
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