Бартулович: Показали характер, чего нам не хватало в первом круге. Было много спорных моментов

Наставник луганчан Младен Бартулович подвел итог игры с киевлянами (2:2).

“Был бы доволен до матча, если бы сказали о ничьей, но после матча жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали выиграть этот матч. Очень хороший старт для нас. Было еще несколько моментов. Да, "Динамо" нас давило во второй половине, но выдержали. Думаю, очень интересный поединок для болельщиков. Горжусь ребятами, как они сыграли. Было много спорных моментов, но судья хорошо судил.

Мы играем каждый матч на победу, неважно, с каким соперником. Я так ребят настраиваю на каждый матч”.