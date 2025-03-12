"Нам нужно выполнить задание": Шандрук ответил на вопрос о готовности Вереса к еврокубкам

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук проанализировал победную игру против "Полесья".

“О настрое – здесь все очень просто. У нас были невнятные матчи в этом чемпионате. Против "Левого Берега" – в том числе. Мы всегда говорим, что такие игры могут быть, потому что мы еще не настолько стабильная команда. Самое важное – как мы реагируем на эти невнятные матчи, как проводим следующие поединки. Хорошая победа по всем аспектам. Начало игры в нашем исполнении было верным. Когда ты видишь, что команда с первых секунд максимально сконцентрирована – это важно. Тогда ты понимаешь, что команда готова соперничать за результат. Сейчас важно стабилизировать эти результаты. До сих пор идет этап формирования команды после серьезных изменений, которые произошли еще прошлым летом”.

“Эмоциональные качели – хорошо сыграли, потом невнятно – их нужно ровнее проходить. Чтобы поражения не выглядели так, как с "Левым Берегом". Здесь нам нужно прогрессировать. Мы сейчас немного подняли свою планку. Но плотность в таблице очень высокая. И после двух-трех неудачных матчей можно снова оказаться там, где мы были в прошлом году. Уверенность, которая сейчас у нас есть – может очень быстро исчезнуть. Я очень счастлив за Руслана Степанюка. Вы видели, сколько результативных действий было от него. Он – игрок, меняющий эту команду. Конечно, я желаю, чтобы он в каждой игре по два гола забивал. Но и кроме голов он очень важный игрок на поле".

“Антону Выдрич забил дебютный гол за U19 – это уже шаг вперед для него. Он с нами тренируется. Хороший трудолюбивый парень. Уверен, что его дебют еще впереди. Но мы были вынуждены делать замену по позиции, потому Гио Куция просил его заменить. Готова ли теоретически наша команда к еврокубкам? Однозначно нет. Нужно быть реалистами. У нас есть прогресс, но у нас нет оснований говорить о чем-то большем. Нам нужно выполнить задание – не попасть в переходные матчи. Если мы не будем завышать ожидания – не будем разочаровываться”, – считает специалист.

"Красно-черные" занимают восьмую строчку (28 баллов).