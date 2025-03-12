Ашур – о развитии событий в матче с Вересом: Можно говорить об определенных проблемах ментально сдержать такой удар

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал разгром своей команды в матче с "Вересом" (1:5).

“Были определенные индивидуальные решения, возможно, более индивидуальные моменты, которые можно было предотвратить, которые привели именно к первому и второму голу. Уже с этого момента второй тайм мы начали с давления, были определенные возможности, получили третий гол после быстрой контратаки. И уже от этого можно говорить об определенных проблемах ментально сдержать такой удар – это нормально, когда ты идешь и всеми силами хочешь отыграться, потому что это привело к этой ситуации”.

"Потом получаем в противоположном направлении взятие ворот. Если непосредственно говорить об игре, то переходная фаза там, где мы должны быть максимально бдительны и агрессивны, переход в оборону – здесь будет немало информации, которой мы будем делиться с игроками. Общаться об этом и надеяться, что это останется аномалией в нашем исполнении.

Какие ожидания от матча с "Вересом" в Кубке? Что мы будем знать и понимать, что ни в коем случае нельзя давать себе даже на мгновение расслабиться и отпустить какой-нибудь игровой момент. Соответственно, ожидание, что мы победим”, – заявил тренер.