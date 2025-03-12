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Вернидуб провел юбилейное количество матчей в чемпионате в качестве игрока и тренера
Седьмой показатель в истории соревнования
Фото: fckryvbas.com
Матч 20-го тура против "Шахтера" стал для наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба 400-м, проведенным в истории чемпионата Украины в статусе главного тренера (298) и игрока (102).
По этому показателю Юрий Вернидуб стал 7-м в лиге. Символично, что дебютную встречу в первенстве страны он провел 7 марта 1992 именно против "Шахтера".
Возглавляет рейтинг Александр Шовковский, который в феврале опередил Владимира Шарана (474 и 471). В топ-10 также входят главные тренеры участников текущего сезона УПЛ – Руслан Ротань (442), Сергей Шищенко (388) и Юрий Максимов (380).
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