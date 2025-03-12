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Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Карпаты - Шахтер. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 12 марта "Шахтер" проведет контрольный матч со львовскими "Карпатами". Игра начнется в 12:00.
Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.
Отметим, что накануне команды встречались в рамках 21-го тура УПЛ. Поединок завершился нулевой ничьей.
Товарищеский матч
12.03.2025
"Карпаты" 12:00 "Шахтер"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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