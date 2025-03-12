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Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Карпаты - Шахтер. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 12 марта "Шахтер" проведет контрольный матч со львовскими "Карпатами". Игра начнется в 12:00.

Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.

Отметим, что накануне команды встречались в рамках 21-го тура УПЛ. Поединок завершился нулевой ничьей.

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Товарищеский матч
12.03.2025
"Карпаты" 12:00 "Шахтер"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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