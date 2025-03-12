Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником

Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк покинул клуб.

Действие соглашения с 24-летним хавбеком прекращено по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба криворожцев.

Семотюк присоединился к "Кривбассу" в июле 2022 года. За два с половиной года успел сыграть за красно-белых 10 официальных матчей, все - в УПЛ: 2022/23 - 6 игр, 2023/24 - 4. Последний раз выходил на поле в красно-белой футболке 20 октября 2023 года в победном выездном матче УПЛ против "Металлиста 1925".

Зимой 2024 перешел на правах аренды в "Минай", где сыграл 15 поединков. Летом того же года был арендован "Рухом" - 4 матча.