  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса рассказал о своих амбициях после продления контракта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса рассказал о своих амбициях после продления контракта

Премьер-лига

Он также отметил важность тренеров в своем развитии

Хавбек Кривбасса рассказал о своих амбициях после продления контракта

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.

- Что для тебя значит подписание контракта с главной командой "Кривбасса"?

- Это очень важный аспект в моей карьере. Я очень рад возможности продолжать прогрессировать с "Кривбассом". Тем более, я являюсь воспитанником "УФК-Кривбасс", днепровского филиала клуба. Можно сказать, что я дома. Наибольший вклад в мое развитие сделали тренеры в "УФК-Кривбасс". Это Артем Прошенко и Дмитрий Молодцов, а также тренеры "Кривбасса" U-19 - Алексей Прилепов и Юрий Штурко. Я очень благодарен им за это.

- Чего хотел бы достичь с "Кривбассом" в будущем?

- Хотел бы идти только к самым высоким целям. Было бы круто в будущем побороться за победу в УПЛ и провести полноценный еврокубковый сезон.

- На кого равняешься в главной команде "Кривбасса"?

- Все игроки - очень квалифицированные и сильные. Поэтому я беру лучшее от каждого футболиста "Кривбасса".

- Какой совет ты бы дал ребятам ФА "Кривбасс", которые сейчас только мечтают о подписании контракта с главной командой клуба?

- Не останавливаться, а постоянно работать и совершенствоваться. Всегда верить в свои силы, - сказал Ярослав Шевченко.

По теме
yellow-arrow
"Нельзя делать столько подарков". Срна - о потерянных очках в борьбе за чемпионство
yellow-arrow
Степанюк прокомментировал свой дубль в ворота Полесья
yellow-arrow
Будковский - о ничьей с Динамо: Играли за себя и за тех, кто не мог выйти на поле
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости