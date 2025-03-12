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Хавбек Кривбасса рассказал о своих амбициях после продления контракта
Он также отметил важность тренеров в своем развитии
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.
- Что для тебя значит подписание контракта с главной командой "Кривбасса"?
- Это очень важный аспект в моей карьере. Я очень рад возможности продолжать прогрессировать с "Кривбассом". Тем более, я являюсь воспитанником "УФК-Кривбасс", днепровского филиала клуба. Можно сказать, что я дома. Наибольший вклад в мое развитие сделали тренеры в "УФК-Кривбасс". Это Артем Прошенко и Дмитрий Молодцов, а также тренеры "Кривбасса" U-19 - Алексей Прилепов и Юрий Штурко. Я очень благодарен им за это.
- Чего хотел бы достичь с "Кривбассом" в будущем?
- Хотел бы идти только к самым высоким целям. Было бы круто в будущем побороться за победу в УПЛ и провести полноценный еврокубковый сезон.
- На кого равняешься в главной команде "Кривбасса"?
- Все игроки - очень квалифицированные и сильные. Поэтому я беру лучшее от каждого футболиста "Кривбасса".
- Какой совет ты бы дал ребятам ФА "Кривбасс", которые сейчас только мечтают о подписании контракта с главной командой клуба?
- Не останавливаться, а постоянно работать и совершенствоваться. Всегда верить в свои силы, - сказал Ярослав Шевченко.
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