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Будковский - о ничьей с Динамо: Играли за себя и за тех, кто не мог выйти на поле

Премьер-лига

Форвард "Зари" доволен результатом команды

Будковский - о ничьей с Динамо: Играли за себя и за тех, кто не мог выйти на поле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2) в 21-м туре УПЛ.

– Показалось, что "Заря" была в ударе – даже несмотря на то, что столько игроков не играли из-за арендных соглашений.

– Да, мы вышли, мы настраивались. Нас немного было – мы договорились перед игрой, что будем играть за себя и за того парня. На мой взгляд, у нас это получилось.

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– Насколько помню, у тебя немного голов в ворота "Динамо", и последний ты забивал где-то далеко.

– Далеко, еще за "Полесье". Сегодня удалось. Вчера был день рождения у жены, потому хотелось поздравить. Думаю, что получилось сегодня поздравить.

– "Динамо" сразу отыгралось, но "Заря" при этом не смутилась.

– Да, они сразу забили нам ответный гол, мы 2-й забили. Думаю, для болельщиков сегодня игра получилась очень открытой, много моментов было. Да, у нас во 2-м тайме – немного меньше, потому что у нас не было замен, мы как выходили, так и заканчивали игру.

– "Заря" использовала много стандартов, искали шансы забить. Была такая установка тренера?

– Да, у нас получается хорошо на стандартах, мы отрабатывали, один из них принес гол. Потому это хорошо.

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– Практически всей командой потом шли защищаться, удерживать этот счет.

– Мы понимали, что "Динамо" будет давить, потому что это лидер нашего чемпионата, они борются за чемпионство, поэтому они давили. Но мы отстояли, и с ничьей всю команду поздравляю.

– Для вас эта ничья – как победа?

– Победа, да, но за победу 3 очка, сегодня одно. Считаю, что заслуженно сегодня заработали 1 пункт, – сказал Будковский.

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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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