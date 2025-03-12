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Степанюк прокомментировал свой дубль в ворота Полесья
"Верес" разгромил житомирский клуб
Фото: НК Верес
Форвард "Вереса" Руслан Степанюк поделился эмоциями после победы над "Полесьем" (5:1) в матче 21-го тура УПЛ, в котором он оформил дубль.
– Лед тронулся?
– Это должно было произойти. Вопрос времени был, когда я начну забивать, и все.
– Что сейчас у тебя в голове после того, как ты уходил с поля под аплодисменты трибун?
– В голове спокойствие и большая благодарность Богу, что наконец-то я смог проявить себя, почувствовать ту игру, в которую я играл раньше. Эти полгода были для меня очень тяжелыми.
Сегодня я где-то скажу, что я кайфанул. Спасибо большое моей команде, благодарю Бога за все, благодарю ВСУ за то, что дают возможность играть в футбол.
– Уже что-то пообещал Роману Гончаренко за эту шедевральную передачу?
– Нет, он должен мне что-то пообещать – он бил мимо ворот, а получилась голевая передача.
– Что сегодня стало ключевым в такой большой, мощной победе?
– Ключевым стало то, что мы сегодня вышли и показали реакцию. 4 дня назад мы провалили игру в Киеве, поэтому у нас сегодня не было другого выхода. Командой друг за друга бились, отдавались в каждом моменте, реализовали все свои моменты. Сегодня мы были сильными командой.
– Что сказал Олег Николаевич после матча?
– Сейчас в раздевалке будет что-то говорить, я просто еще не был в раздевалке. Конечно, он доволен так же, как и вся команда, как и все наши болельщики. Очень большая благодарность им за то, что они приходят в такое время и поддерживают нас. Все знают, что в Ровно играть – это праздник, – сказал Степанюк.
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