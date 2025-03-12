Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нельзя делать столько подарков". Срна - о потерянных очках в борьбе за чемпионство
Он назвал "Динамо" главным фаворитом чемпионата
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выразил разочарование потерей очков в гонке за чемпионство УПЛ.
"Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но "Динамо" на сегодняшний день главный фаворит на чемпионство.
"Александрия" - фаворит на второе место. Мы должны что-то поменять. Нельзя делать столько подарков", - сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
На данный момент "Динамо" лидирует в таблице с 51 очком, "Александрия" имеет 47 баллов, а "Шахтер" - третий с 41 пунктом.
Популярное сейчас
- Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта
- "Пусть не выходит на футбольное поле": помощник Шищенко – о словах тренера, адресованные игрокам после 0:4
- ЛЧ. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Доннарумма – герой Парижа
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ