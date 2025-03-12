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"Нельзя делать столько подарков". Срна - о потерянных очках в борьбе за чемпионство

Премьер-лига

Он назвал "Динамо" главным фаворитом чемпионата

"Нельзя делать столько подарков". Срна - о потерянных очках в борьбе за чемпионство

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выразил разочарование потерей очков в гонке за чемпионство УПЛ.

"Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но "Динамо" на сегодняшний день главный фаворит на чемпионство.

"Александрия" - фаворит на второе место. Мы должны что-то поменять. Нельзя делать столько подарков", - сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

На данный момент "Динамо" лидирует в таблице с 51 очком, "Александрия" имеет 47 баллов, а "Шахтер" - третий с 41 пунктом.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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