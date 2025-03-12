"Нельзя делать столько подарков". Срна - о потерянных очках в борьбе за чемпионство

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выразил разочарование потерей очков в гонке за чемпионство УПЛ.

"Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но "Динамо" на сегодняшний день главный фаворит на чемпионство.

"Александрия" - фаворит на второе место. Мы должны что-то поменять. Нельзя делать столько подарков", - сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.