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Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
По его словам, они все урегулировали
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Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко подвел итоги ничей с "Зарей" (2:2) в матче 21-го тура УПЛ.
- Неприятно терять очки. Тренер сказал, чтобы я готовился и выходил на замену. Вышло так, что забил, но жаль, что этот гол ничего не принес нам, мы не победили. Потому настроение не очень. Будем анализировать эту игру и готовиться к следующим. Еще все впереди, еще ничего не ясно. Дальше – больше.
Трудно, когда соперник в ходе матча выигрывает 2:1, когда нужно отыгрываться. Вся команда играла в обороне надежно. Удалось забить 1 гол, больше не смогли. Очень обидно. Будем исправлять нереализованные моменты на тренировках.
Было тяжело играть, потому что "Заря" тянула время, но это не оправдание. Мы будем сильнее.
– Ваша история с Ванатом после финального свистка. Что вы там не поделили?
– Все нормально.
- Поняли друг друга? Все окей?
– Все нормально, да.
- Насколько для тебя важен забитый гол?
- Это придает уверенности. Настраивался на это. Если мне дадут шанс, то нужно им воспользоваться. Я считаю, что получилось, но дальше предстоит еще больше работать, – сказал Пономаренко.
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