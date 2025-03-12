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Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом

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По его словам, они все урегулировали

Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом

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Новина українською

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко подвел итоги ничей с "Зарей" (2:2) в матче 21-го тура УПЛ.

- Неприятно терять очки. Тренер сказал, чтобы я готовился и выходил на замену. Вышло так, что забил, но жаль, что этот гол ничего не принес нам, мы не победили. Потому настроение не очень. Будем анализировать эту игру и готовиться к следующим. Еще все впереди, еще ничего не ясно. Дальше – больше.

Трудно, когда соперник в ходе матча выигрывает 2:1, когда нужно отыгрываться. Вся команда играла в обороне надежно. Удалось забить 1 гол, больше не смогли. Очень обидно. Будем исправлять нереализованные моменты на тренировках.

Было тяжело играть, потому что "Заря" тянула время, но это не оправдание. Мы будем сильнее.

– Ваша история с Ванатом после финального свистка. Что вы там не поделили?

– Все нормально.

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- Поняли друг друга? Все окей?

– Все нормально, да.

- Насколько для тебя важен забитый гол?

- Это придает уверенности. Настраивался на это. Если мне дадут шанс, то нужно им воспользоваться. Я считаю, что получилось, но дальше предстоит еще больше работать, – сказал Пономаренко.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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