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Стало известно, сколько Александрия заплатило Динамо за трансфер Булецы

Премьер-лига

Сделка состоялась на условиях полноценного трансфера

Стало известно, сколько Александрия заплатило Динамо за трансфер Булецы

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" на своем официальном сайте подтвердила подписание полузащитника "Динамо" Сергея Булецы.

Клубы достигли соглашение относительно полноценного трансфера игрока. Контракт Булецы с "горожанами" рассчитан до 31 мая 2027 года.

Финансовые детали сделки не афишировались, однако по данным Transfermarkt, сумма перехода составила 500 тысяч евро.

Булеца является закарпатского футбола. Свой футбольный путь продолжил в академии киевского "Динамо". Выступал за "Динамо", "Днепр-1", "Заря" (Луганск), польские "Заглембе" и "Лехия". В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

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Динамо (Киев) ФК Александрия Сергей Булеца
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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