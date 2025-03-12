Стало известно, сколько Александрия заплатило Динамо за трансфер Булецы

"Александрия" на своем официальном сайте подтвердила подписание полузащитника "Динамо" Сергея Булецы.

Клубы достигли соглашение относительно полноценного трансфера игрока. Контракт Булецы с "горожанами" рассчитан до 31 мая 2027 года.

Финансовые детали сделки не афишировались, однако по данным Transfermarkt, сумма перехода составила 500 тысяч евро.

Булеца является закарпатского футбола. Свой футбольный путь продолжил в академии киевского "Динамо". Выступал за "Динамо", "Днепр-1", "Заря" (Луганск), польские "Заглембе" и "Лехия". В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.