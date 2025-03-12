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Еще один бразилец. Карпаты подписали 18-летнего вингера
Обладатель Кубка Либертадореса
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" объявили о подписании контракта с бразильским вингером Фабиано Родригесом Перейрой.
Детали соглашения с 18-летним игроком не разглашаются.
Фабиано начал заниматься футболом в академии "Флуминенсе", а затем перебрался в "Ботафого". В мае прошлого года дебютировал за основную команду "Ботафого" в Кубке Бразилии, а затем - в Кубке Либертадорес. Через месяц Фабиано сыграл за "Ботафого" в Серии А. Всего в составе бразильского гранда Фабиано провел три матча. Также в прошлом сезоне вингер сыграл 41 поединок за команду U-20 и отметился 14 голами.
По итогам прошлого сезона Фабиано вместе с "Ботафого" стал обладателем Кубка Либертадорес и победителем бразильской Серии А.
Накануне "Карпаты" подписали бразильского нападающего Вальдемира.
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