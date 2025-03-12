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Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Карпатами

Премьер-лига

Начало игры - в 12:00

Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Карпатами

shakhtar.com

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"Шахтер" проведет контрольный матч со львовскими "Карпатами". Стал известен стартовый состав донецкой команды.

"Шахтер": Фесюн, Траоре, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.

Запасные: Пузанков, Твардовский, Решетников, Башмарин, Ющенко.

Львовяне не представили свою стартовую 11-ку.

Матч начнется в 12:00.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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