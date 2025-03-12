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Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Карпатами
Начало игры - в 12:00
shakhtar.com
"Шахтер" проведет контрольный матч со львовскими "Карпатами". Стал известен стартовый состав донецкой команды.
"Шахтер": Фесюн, Траоре, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.
Запасные: Пузанков, Твардовский, Решетников, Башмарин, Ющенко.
Львовяне не представили свою стартовую 11-ку.
Матч начнется в 12:00.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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