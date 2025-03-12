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"У меня большие надежды". Новичок Карпат прокомментировал переход в клуб

Премьер-лига

Бразилец дал первый комментарий после перехода во львовский клуб

"У меня большие надежды". Новичок Карпат прокомментировал переход в клуб

Фото: ФК Карпати Львів

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Новоиспеченный вингер "Карпат" Фабиано Родригес Перейра прокомментировал подписание контракта со львовским клубом.

"Очень рад быть здесь. Я сфокусирован на том, чтобы как можно лучше проявить себя в "Карпатах". Я люблю играть в атаке, мне нравится создавать моменты для партнеров и забивать голы.

Раньше я никогда не был в Украине, но имею достаточно информации об этой стране. В частности, мне известно, что в Киеве в 2018-м проходил финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

У меня большие надежды от перехода в "Карпаты" и я буду делать все, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества", - приводит слова бразильца официальный сайт клуба.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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