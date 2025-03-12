"Детский сад". Милевский отреагировал на стычку форвардов Динамо

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился мыслями о конфликте между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко, который произошел после матча с "Зарей" (2:2) в 21-м туре УПЛ.

"Я не знаю ситуацию изнутри и поэтому не могу сказать, кто прав, а кто виноват. В свое время у меня были перепалки с Алиичем, но только на словах. Распускать руки не очень красиво, особенно если ты играешь за "Динамо" (Киев). Со стороны это выглядит, мягко говоря, не по-взрослому, какой-то детский сад. Надо уважать себя, партнеров и клуб. На вас же люди смотрят.

Думаю, в "Динамо" есть кому подсказать, чтобы такого больше не повторилось. Я уверен, что старшие ребята разберутся и подскажут молодежи, как себя правильно вести. Чемпионство рядом, команда должна сплотиться и достичь поставленной цели. Вперед ребята, я в вас верю", - сказал Милевский для Sport-express.ua.