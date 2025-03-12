  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Детский сад". Милевский отреагировал на стычку форвардов Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Детский сад". Милевский отреагировал на стычку форвардов Динамо

Премьер-лига

Артем отметил, что подобные ситуации недопустимы для клуба

"Детский сад". Милевский отреагировал на стычку форвардов Динамо

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился мыслями о конфликте между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко, который произошел после матча с "Зарей" (2:2) в 21-м туре УПЛ.

Читайте такжеХоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО

"Я не знаю ситуацию изнутри и поэтому не могу сказать, кто прав, а кто виноват. В свое время у меня были перепалки с Алиичем, но только на словах. Распускать руки не очень красиво, особенно если ты играешь за "Динамо" (Киев). Со стороны это выглядит, мягко говоря, не по-взрослому, какой-то детский сад. Надо уважать себя, партнеров и клуб. На вас же люди смотрят.

Думаю, в "Динамо" есть кому подсказать, чтобы такого больше не повторилось. Я уверен, что старшие ребята разберутся и подскажут молодежи, как себя правильно вести. Чемпионство рядом, команда должна сплотиться и достичь поставленной цели. Вперед ребята, я в вас верю", - сказал Милевский для Sport-express.ua.

Читайте такжеПономаренко высказался о конфликте с Ванатом
По теме
yellow-arrow
"Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер
yellow-arrow
Кривбасс досрочно расторг контракт с нападающим
yellow-arrow
"Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
Артем Милевский Динамо (Киев) Владислав Ванат Матвей Пономаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости