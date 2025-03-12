"Переход на натуральный газон". Журналист объяснил, почему травмировался Лучкевич

Журналист Владимир Зверов рассказал о причинах травмы новичка "Динамо" Валерия Лучкевича, который выбыл почти сразу после своего перехода.

"Лучкевич травмировался. Выглядит, что задняя поверхность бедра. Лучкевич не тренировался с основной командой "Колоса", а следовательно проводил занятия со второй командой или U-19 на искусственном газоне.

После тренировки на искусственном газоне - переход на натуральную траву в "Динамо", и сразу дискомфорт. Нагрузка, под которую Лучкевич попал, стоила ему повреждения. На определенное время Лучкевич выбыл", - сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.