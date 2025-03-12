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"Переход на натуральный газон". Журналист объяснил, почему травмировался Лучкевич

Премьер-лига

Новичок "Динамо" выбыл на определенное время

"Переход на натуральный газон". Журналист объяснил, почему травмировался Лучкевич

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Журналист Владимир Зверов рассказал о причинах травмы новичка "Динамо" Валерия Лучкевича, который выбыл почти сразу после своего перехода.

"Лучкевич травмировался. Выглядит, что задняя поверхность бедра. Лучкевич не тренировался с основной командой "Колоса", а следовательно проводил занятия со второй командой или U-19 на искусственном газоне.

После тренировки на искусственном газоне - переход на натуральную траву в "Динамо", и сразу дискомфорт. Нагрузка, под которую Лучкевич попал, стоила ему повреждения. На определенное время Лучкевич выбыл", - сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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Владимир Зверов Динамо (Киев) Валерий Лучкевич
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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