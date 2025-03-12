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"Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко

Премьер-лига

Жестко прошелся

"Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко

скриншот youtube

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Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко отреагировал на конфликт двух форвардов "бело-синих" Владислава Ваната и Матвея Пономаренко в матче 21-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

"Если Ванат обиделся на Пономаренко из-за того, что тот не отдал пас, то ему лучше идти играть на турнир "Кожаный мяч". Такие конфликты случаются не от большого ума. Какой-то детский сад - "мне не отдали". А что, тебе все отдавать должны? Ванат всем отдает?

Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко. Вот когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы полуфутболистами. В противном случае - "Кожаный мяч" их ждет. Ванат лучший бомбардир УПЛ и н****н никому не нужен! С этого и надо начинать. Не надо ждать передачи, нужно брать и забивать, в нашем чемпионате это не трудно сделать".

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Заря (Луганск) Виктор Леоненко Динамо (Киев) Владислав Ванат Матвей Пономаренко
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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