Кривбасс досрочно расторг контракт с нападающим

"Кривбасс" прекратил сотрудничество с нападающим Олегом Кожушко. Соглашение с футболистом досрочно расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Кожушко стал игроком красно-белых в июле 2023 года и за полтора года сыграл 44 официальных матча во всех турнирах, забил 10 голов, отдал 4 результативные передачи. А также дебютировал вместе с командой в еврокубках - в Лиге Европы и Лиге конференций.

В первом полугодии сезона 2024/2025 в УПЛ Кожушко сыграл 12 матчей, забил 1 гол (307 минут на поле). Является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в сезоне 2023/2024 с 9 точными ударами.

Именно в "Кривбассе" достиг отметки в 100 матчей в элите украинского футбола. Является одним из лучших бомбардиров "Кривбасса" в новейшей истории клуба.