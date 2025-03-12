"Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана поделился впечатлениями от своего дебюта в УПЛ матче 21-го тура против "Карпат" (2:2).

- Алиссон, ты официально дебютировал за "Шахтер", несмотря на то, что не провел еще ни одной тренировки с командой и лишь несколько дней назад присоединился к клубу. Какие эмоции и ожидал ли выйти на поле?

- Безусловно, я очень рад дебюту. Для меня важно, что я смог выйти в такой очень ответственный для команды момент. Это о многом говорит. Я готовился, буду откровенным, пожалуй, не ожидал выхода на поле именно сейчас, но это действительно приятный дебют. В целом я доволен тем, какую игру показала команда. К сожалению, результат не может оставить нас довольными. Мы должны работать дальше, но, опять-таки, я благодарен тренеру за возможность дебютировать за основную команду "Шахтера". Это действительно очень важно для меня.

- Наблюдая за игрой во время первого тайма и участвуя во втором тайме, какие впечатления от украинского футбола?

- Как я и отмечал, команда проявила себя отлично, по моему мнению. Пожалуй, действительно не хватило именно реализации, какой-то эффектности в последней трети поля. Хотя мы провели замечательный поединок с точки зрения организации командного рисунка, построения и вообще командных усилий. В принципе, если говорить о моей адаптации, я считаю, что имею все предпосылки, чтобы достаточно быстро приспособиться к местному футболу. В Украине футбол действительно высокого уровня, однако в нашей команде много бразильцев, которые уже помогают мне советами. Думаю, есть все шансы быстро влиться в командную игру и адаптироваться к украинскому футболу в целом, - сказал Сантана.