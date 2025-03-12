  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер

Премьер-лига

Бразилец также подчеркнул уровень украинского футбола

"Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана поделился впечатлениями от своего дебюта в УПЛ матче 21-го тура против "Карпат" (2:2).

- Алиссон, ты официально дебютировал за "Шахтер", несмотря на то, что не провел еще ни одной тренировки с командой и лишь несколько дней назад присоединился к клубу. Какие эмоции и ожидал ли выйти на поле?

- Безусловно, я очень рад дебюту. Для меня важно, что я смог выйти в такой очень ответственный для команды момент. Это о многом говорит. Я готовился, буду откровенным, пожалуй, не ожидал выхода на поле именно сейчас, но это действительно приятный дебют. В целом я доволен тем, какую игру показала команда. К сожалению, результат не может оставить нас довольными. Мы должны работать дальше, но, опять-таки, я благодарен тренеру за возможность дебютировать за основную команду "Шахтера". Это действительно очень важно для меня.

- Наблюдая за игрой во время первого тайма и участвуя во втором тайме, какие впечатления от украинского футбола?

- Как я и отмечал, команда проявила себя отлично, по моему мнению. Пожалуй, действительно не хватило именно реализации, какой-то эффектности в последней трети поля. Хотя мы провели замечательный поединок с точки зрения организации командного рисунка, построения и вообще командных усилий. В принципе, если говорить о моей адаптации, я считаю, что имею все предпосылки, чтобы достаточно быстро приспособиться к местному футболу. В Украине футбол действительно высокого уровня, однако в нашей команде много бразильцев, которые уже помогают мне советами. Думаю, есть все шансы быстро влиться в командную игру и адаптироваться к украинскому футболу в целом, - сказал Сантана.

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
yellow-arrow
Вантух - о 2:2 с Динамо: Для зрителей была великолепная игра, я думаю
yellow-arrow
"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой
Шахтер (Донецк) Алиссон Сантана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости