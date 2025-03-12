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Шахтер победил Карпаты в контрольном матче

Премьер-лига

Поединок завершился со счетом 2:1

Шахтер победил Карпаты в контрольном матче

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

На следующий день после матча основного состава "Карпат" и "Шахтера" (0:0) команды провели товарищескую встречу, в которой участвовали игроки, не попавшие в стартовый состав или выходившие на замену в первой игре.

Уже на старте встречи Евгений Подлепенец вывел львовскую команду вперед. Однако спустя 10 минут "горняки" сравняли счет усилиями Антона Глущенко. До перерыва цифры на табло не изменились. В концовке встречи подопечные Марино Пушича вырвали победу благодаря голу Кауана Элиаса.

Стоит отметить, что в составе "Карпат" дебютировал бразильский вингер Фабиано.

Контрольный матч
"Карпаты" - "Шахтер" 1:2
Голы: Подлепенец 1 - Глущенко 11, Элиас 82.

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
12.03.2025 в 14:40
пізно вср@лися
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
12.03.2025 в 14:40
пізно вср@лися
Ответить
0
0

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