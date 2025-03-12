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Шахтер победил Карпаты в контрольном матче
Поединок завершился со счетом 2:1
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На следующий день после матча основного состава "Карпат" и "Шахтера" (0:0) команды провели товарищескую встречу, в которой участвовали игроки, не попавшие в стартовый состав или выходившие на замену в первой игре.
Уже на старте встречи Евгений Подлепенец вывел львовскую команду вперед. Однако спустя 10 минут "горняки" сравняли счет усилиями Антона Глущенко. До перерыва цифры на табло не изменились. В концовке встречи подопечные Марино Пушича вырвали победу благодаря голу Кауана Элиаса.
Стоит отметить, что в составе "Карпат" дебютировал бразильский вингер Фабиано.
Контрольный матч
"Карпаты" - "Шахтер" 1:2
Голы: Подлепенец 1 - Глущенко 11, Элиас 82.
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