Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он принесет пользу в будущем". Срна прокомментировал дебют Алиссона в Шахтере
Большие надежды на бразильца
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о дебюте зимнего новичка Алиссона Сантаны в матче с "Карпатами" (0:0) в УПЛ.
- Мы купили того, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец купили того, кого хотели, кто в будущем принесет нам пользу.
Уговорить легионера приехать в Украину - большая проблема. Они достаточно молодые, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого купили. Уверены, что он принесет "Шахтеру" пользу в будущем.
- Алиссон и Элиас должны стать лидерами "Шахтера"?
- Зависит от адаптации, от всего. 3 месяца, полгода - я не знаю, - ответил хорват.
Читайте также"Не ожидал выйти на поле". Сантана поделился впечатлениями от дебюта за Шахтер
Популярное сейчас
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта
- Вацко назвал еще одного футболиста, которого Динамо готово отпустить
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность