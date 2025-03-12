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"Он принесет пользу в будущем". Срна прокомментировал дебют Алиссона в Шахтере

Премьер-лига
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Большие надежды на бразильца

"Он принесет пользу в будущем". Срна прокомментировал дебют Алиссона в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о дебюте зимнего новичка Алиссона Сантаны в матче с "Карпатами" (0:0) в УПЛ.

- Мы купили того, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец купили того, кого хотели, кто в будущем принесет нам пользу.

Уговорить легионера приехать в Украину - большая проблема. Они достаточно молодые, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого купили. Уверены, что он принесет "Шахтеру" пользу в будущем.

- Алиссон и Элиас должны стать лидерами "Шахтера"?

- Зависит от адаптации, от всего. 3 месяца, полгода - я не знаю, - ответил хорват.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
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