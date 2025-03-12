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Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы
Могут быть последствия
Фото: dynamo.kiev
Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мыслями после ничейного матча "бело-синих" в 21-м туре УПЛ против луганской "Зари" (2:2).
"Знаю, что 2:2 сыграли. Перед этим с ЛНЗ отскочили. Путри хоть подарок сделали? Это уже нервы, когда так вытаскиваешь случайно матчи. В нашем чемпионате нельзя еле-еле побеждать. Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто. "Шахтер" вон тоже раздает очки налево и направо. Вот тебе и лидеры.
В итоге "Александрия" еще может всех усыпить. Еще одна ничья "Динамо" и, возможно, головы полетят. Григорий Михайлович Суркис может сделать выводы", - предположил Леоненко.
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