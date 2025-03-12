  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы

Премьер-лига

Могут быть последствия

Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мыслями после ничейного матча "бело-синих" в 21-м туре УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

"Знаю, что 2:2 сыграли. Перед этим с ЛНЗ отскочили. Путри хоть подарок сделали? Это уже нервы, когда так вытаскиваешь случайно матчи. В нашем чемпионате нельзя еле-еле побеждать. Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто. "Шахтер" вон тоже раздает очки налево и направо. Вот тебе и лидеры.

В итоге "Александрия" еще может всех усыпить. Еще одна ничья "Динамо" и, возможно, головы полетят. Григорий Михайлович Суркис может сделать выводы", - предположил Леоненко.

Читайте также"Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
yellow-arrow
Вантух - о 2:2 с Динамо: Для зрителей была великолепная игра, я думаю
yellow-arrow
"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой
Заря (Луганск) Виктор Леоненко Григорий Суркис Динамо (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости