Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мыслями после ничейного матча "бело-синих" в 21-м туре УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

"Знаю, что 2:2 сыграли. Перед этим с ЛНЗ отскочили. Путри хоть подарок сделали? Это уже нервы, когда так вытаскиваешь случайно матчи. В нашем чемпионате нельзя еле-еле побеждать. Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто. "Шахтер" вон тоже раздает очки налево и направо. Вот тебе и лидеры.

В итоге "Александрия" еще может всех усыпить. Еще одна ничья "Динамо" и, возможно, головы полетят. Григорий Михайлович Суркис может сделать выводы", - предположил Леоненко.