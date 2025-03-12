"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Ворсклой".

"Конечно, приятно тренироваться после победы - это всегда поднимает настроение. Но я уже отмечал, что и в предыдущих матчах "Рух" демонстрировал достаточно качественную игру, однако не реализовывал свои голевые моменты. Мы исправляем предыдущие ошибки и таким образом готовимся к следующим матчам.

"Ворскла" однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет непростой поединок. Сейчас "Ворскла" в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. И "Рух" также нацелен на положительный результат", - сказал Пономарев.