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"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой
Виталий Пономарев ожидает непростой поединок с полтавчанами
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Ворсклой".
"Конечно, приятно тренироваться после победы - это всегда поднимает настроение. Но я уже отмечал, что и в предыдущих матчах "Рух" демонстрировал достаточно качественную игру, однако не реализовывал свои голевые моменты. Мы исправляем предыдущие ошибки и таким образом готовимся к следующим матчам.
"Ворскла" однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет непростой поединок. Сейчас "Ворскла" в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. И "Рух" также нацелен на положительный результат", - сказал Пономарев.
Матч 21-го тура УПЛ "Рух" - "Ворскла" состоится 15 марта и начнется в 18:00.
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