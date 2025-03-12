  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой

Премьер-лига

Виталий Пономарев ожидает непростой поединок с полтавчанами

"Соперник будет мотивирован". Тренер Руха - о предстоящем матче с Ворсклой

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Ворсклой".

"Конечно, приятно тренироваться после победы - это всегда поднимает настроение. Но я уже отмечал, что и в предыдущих матчах "Рух" демонстрировал достаточно качественную игру, однако не реализовывал свои голевые моменты. Мы исправляем предыдущие ошибки и таким образом готовимся к следующим матчам.

"Ворскла" однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет непростой поединок. Сейчас "Ворскла" в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. И "Рух" также нацелен на положительный результат", - сказал Пономарев.

Матч 21-го тура УПЛ "Рух" - "Ворскла" состоится 15 марта и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
yellow-arrow
Вантух - о 2:2 с Динамо: Для зрителей была великолепная игра, я думаю
yellow-arrow
Леоненко: Еще одна ничья Динамо и головы полетят. Суркис может сделать выводы
Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости