Вантух - о 2:2 с Динамо: Для зрителей была великолепная игра, я думаю

Защитник луганской "Зари" Роман Вантух проанализировал ничейный матч против киевского "Динамо" (2:2) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

- Очень сложная кадровая ситуация у вас была на этот матч.

- Естественно, что мы рады, потому что играли с лидером чемпионата. Я не могу сказать, что сложная кадровая ситуация, если не считать 2 или 3 заболевания. Все равно у нас много арендованных, и так или иначе мы играли бы таким составом плюс-минус.

А почему радовались и почему все вместе - потому что рождается новый хороший коллектив, мне приятно и я горд находиться здесь. Потому что действительно собрались ребята, которые хотят биться друг за друга в первую очередь. Поэтому результат положительный для нас.

- За первые 10 минут мы увидели 3 гола, 2 от вашей команды, и потом еще у вас были моменты, вы весь 1-й тайм наращивали. У вас был расчет на то, чтобы загнать "Динамо" в начале матча?

- Мы просто понимали, что нужно стараться и пробовать играть. Если мы не будем стараться, сядем в оборону - "Динамо" нас рано или поздно вскроет, и результата не будет. Попробуем, получится - мы будем в глазах зрителей выглядеть лучше.

Мы попробовали атаковать, прессинговать моментами - у нас это получилось. Для зрителей была великолепная игра, я думаю.

- Зрители очень сильно после матча кричали после матча: "Мужики!" Вы лично только начинаете полноценно восстанавливаться, сегодня уже сыграли. Я видел, что вы где-то на 75-й минуте уже прикасались к ногам - возможно, судороги, я так подумал со стороны. Что скажете относительно своих кондиций?

- У меня ничего сложного не было. Был легкий спазм, но я вылетел дней на 4-5, плюс тренируемся на синтетике, и переход на такое поле - на самом деле это тяжело. Минуты с 75-й, наверное, судороги уже сводили, потому что "Динамо" контролировало игру, приходилось отрабатывать. Но мы вытерпели, для нас 2:2 - это положительный результат.

Поражение "Полесья"? Ну, смотрите. Хочу сказать просто, что команда объединилась вокруг тренера, наверное, и поэтому... Я считаю, что игра с "Александрией" не была проигрышной. Не хочу вспоминать тему пенальти, но хочу сказать, что хороший коллектив собрался.

Не хочу говорить, что мы смотрим уже в конец чемпионата, но мы идем от игры к игре. Сегодня было "Динамо" - мы настраивались на "Динамо". Тренер вселил в нас уверенность как минимум. Идем от игры к игре.