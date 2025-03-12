Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
Поединки пройдут с 4 по 7 апреля
Фото: ФК Колос
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 23—го тура УПЛ.
23-й тур
4 апреля (пятница)
"Ингулец" — "Оболонь" 15:30*
5 апреля (суббота)
"Ворскла" — "Заря" 13:00
"Черноморец" — "ЛНЗ" 15:30
6 апреля (воскресенье)
"Александрия" — "Кривбасс" 13:00
"Динамо" — "Левый Берег" 15:30
"Шахтер" — "Верес" 18:00
7 апреля (понедельник)
"Колос" — "Рух" 15:30
"Полесье" — "Карпаты" 18:00
* — время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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