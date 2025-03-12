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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Премьер-лига

Поединки пройдут с 4 по 7 апреля

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Фото: ФК Колос

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 23—го тура УПЛ.

23-й тур

4 апреля (пятница)

"Ингулец" — "Оболонь" 15:30*

5 апреля (суббота)

"Ворскла" — "Заря" 13:00

"Черноморец" — "ЛНЗ" 15:30

6 апреля (воскресенье)

"Александрия" — "Кривбасс" 13:00

"Динамо" — "Левый Берег" 15:30

"Шахтер" — "Верес" 18:00

7 апреля (понедельник)

"Колос" — "Рух" 15:30

"Полесье" — "Карпаты" 18:00

* — время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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