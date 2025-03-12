УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 23—го тура УПЛ.

23-й тур

4 апреля (пятница)

"Ингулец" — "Оболонь" 15:30*

5 апреля (суббота)

"Ворскла" — "Заря" 13:00

"Черноморец" — "ЛНЗ" 15:30

6 апреля (воскресенье)

"Александрия" — "Кривбасс" 13:00

"Динамо" — "Левый Берег" 15:30

"Шахтер" — "Верес" 18:00

7 апреля (понедельник)

"Колос" — "Рух" 15:30

"Полесье" — "Карпаты" 18:00

* — время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.