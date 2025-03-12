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"Просто стыдно". Хавбек Полесья извинился перед болельщиками за позорное поражение
Мужественный поступок
Фото: Instagram
Полузащитник "Полесья" прокомментировал Руслан Бабенко прокомментировал разгромное поражение от "Вереса" в матче УПЛ (1:5) и принес извинения фанатам "волков".
"Ответственность за этот результат лежит только на игроках, в первую очередь на мне.
Никаких оправданий, просто стыдно за такой результат. Перед всеми болельщиками искренне извиняюсь.
Обещаю - исправим ситуацию уже в ближайших матчах", - написал Бабенко в Instagram.
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