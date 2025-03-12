"Просто стыдно". Хавбек Полесья извинился перед болельщиками за позорное поражение

Полузащитник "Полесья" прокомментировал Руслан Бабенко прокомментировал разгромное поражение от "Вереса" в матче УПЛ (1:5) и принес извинения фанатам "волков".

"Ответственность за этот результат лежит только на игроках, в первую очередь на мне.

Никаких оправданий, просто стыдно за такой результат. Перед всеми болельщиками искренне извиняюсь.

Обещаю - исправим ситуацию уже в ближайших матчах", - написал Бабенко в Instagram.