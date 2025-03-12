Сабо: Удивило заявление Пушича - тренеру нельзя такое говорить

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо после матчей весенней части УПЛ оценил шансы команд на чемпионство.

"Шахтер" теряет очки, "Динамо" теряет очки. Какая-то катастрофа! Можно ли "Динамо" поздравить с чемпионством? Ни в коем случае! Еще много матчей впереди, включая Классическое. Осечками грандов вполне может воспользоваться "Александрия". У Ротаня подобралась хорошая команда.