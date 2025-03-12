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Сабо: Удивило заявление Пушича - тренеру нельзя такое говорить

Премьер-лига
Обновлено

Йожеф Йожефович порассуждал о борьбе за чемпионство

Сабо: Удивило заявление Пушича - тренеру нельзя такое говорить

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо после матчей весенней части УПЛ оценил шансы команд на чемпионство.

"Шахтер" теряет очки, "Динамо" теряет очки. Какая-то катастрофа! Можно ли "Динамо" поздравить с чемпионством? Ни в коем случае! Еще много матчей впереди, включая Классическое. Осечками грандов вполне может воспользоваться "Александрия". У Ротаня подобралась хорошая команда.

Также меня удивило заявление Пушича, который сказал, что "Шахтер" упустил шансы на чемпионство. Нельзя такое тренеру говорить! Это может расслабить футболистов. Наверное, Пушич совсем расстроен. У "Шахтера" хороший состав, подписали дорогих бразильцев, но у Пушича что-то совсем не получается построить игру", – сказал Сабо.

Напомним, что на данный момент "Шахтер" занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. У "Александрии" 47 баллов после 21 сыгранного матча, а "Динамо" возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2025 в 17:41
Когда у тренера есть железные гарантии сохранения своего места то он может говорить,что захочет.Здесь его упрекать не стоит правду сказал не быть Шахтёру чемпионом в этом году. Это нарушает прописную истину ,что сейчас в футбол играют деньги. Поэтому ситуация ещё запутанней. Но если подходить с точки зрения оценки качества игры то Шахтёр в этом чемпионате хорошую игру показывал редкими эпизодами. Правда и остальные команды не блистали а это уже общий уровень футбола в стране.Для изменения этой ситуации сейчас не подходящее время.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2025 в 17:41
Когда у тренера есть железные гарантии сохранения своего места то он может говорить,что захочет.Здесь его упрекать не стоит правду сказал не быть Шахтёру чемпионом в этом году. Это нарушает прописную истину ,что сейчас в футбол играют деньги. Поэтому ситуация ещё запутанней. Но если подходить с точки зрения оценки качества игры то Шахтёр в этом чемпионате хорошую игру показывал редкими эпизодами. Правда и остальные команды не блистали а это уже общий уровень футбола в стране.Для изменения этой ситуации сейчас не подходящее время.
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Mariupol_ua (Мариуполь)
12.03.2025 в 17:26
Динамо чемпион тут 100% уже. И ихнее дерби с Шахтой уже и не актуально. Шахте действительно надо было выигрывать матчи а не ничьи катать. Пушич, реально не везучий. Всё есть уже - а результат, где?( Обидно, могли уже хорошо сократить отрыв, но увы(
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