Сабо: Удивило заявление Пушича - тренеру нельзя такое говорить

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо после матчей весенней части УПЛ оценил шансы команд на чемпионство.
"Шахтер" теряет очки, "Динамо" теряет очки. Какая-то катастрофа! Можно ли "Динамо" поздравить с чемпионством? Ни в коем случае! Еще много матчей впереди, включая Классическое. Осечками грандов вполне может воспользоваться "Александрия". У Ротаня подобралась хорошая команда.
Также меня удивило заявление Пушича, который сказал, что "Шахтер" упустил шансы на чемпионство. Нельзя такое тренеру говорить! Это может расслабить футболистов. Наверное, Пушич совсем расстроен. У "Шахтера" хороший состав, подписали дорогих бразильцев, но у Пушича что-то совсем не получается построить игру", – сказал Сабо.
Напомним, что на данный момент "Шахтер" занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. У "Александрии" 47 баллов после 21 сыгранного матча, а "Динамо" возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.
Когда у тренера есть железные гарантии сохранения своего места то он может говорить,что захочет.Здесь его упрекать не стоит правду сказал не быть Шахтёру чемпионом в этом году. Это нарушает прописную истину ,что сейчас в футбол играют деньги. Поэтому ситуация ещё запутанней. Но если подходить с точки зрения оценки качества игры то Шахтёр в этом чемпионате хорошую игру показывал редкими эпизодами. Правда и остальные команды не блистали а это уже общий уровень футбола в стране.Для изменения этой ситуации сейчас не подходящее время.
Комментарии 2