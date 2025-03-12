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Игроки Полесья получили премиальные за победу над Карпатами на зимних сборах
Сборы прошли удачно
Фото: ФК Полісся
Украинский журналист Владимир Зверов рассказал о премиальных в "
"Были премиальные команде после победы над "Шахтером" в первом круге (1:0). Слышал что за победу над "Шахтером" во втором круге (1:0) были еще большие премиальные.
Еще я слышал такую историю, что игроки "Полесья" получили премиальные за победу над "Карпатами" на турецких сборах этой зимой (3:0)", - сказал Зверов.
Напомним, что "Прлесье" в последнем туре УПЛ проиграло 1:5 "Вересу" и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.
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