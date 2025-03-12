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Игроки Полесья получили премиальные за победу над Карпатами на зимних сборах

Премьер-лига

Сборы прошли удачно

Игроки Полесья получили премиальные за победу над Карпатами на зимних сборах

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал о премиальных в "Полесье".

"Были премиальные команде после победы над "Шахтером" в первом круге (1:0). Слышал что за победу над "Шахтером" во втором круге (1:0) были еще большие премиальные.

Еще я слышал такую историю, что игроки "Полесья" получили премиальные за победу над "Карпатами" на турецких сборах этой зимой (3:0)", - сказал Зверов.

Напомним, что "Прлесье" в последнем туре УПЛ проиграло 1:5 "Вересу" и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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