Игроки Полесья получили премиальные за победу над Карпатами на зимних сборах

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал о премиальных в " Полесье ".

"Были премиальные команде после победы над "Шахтером" в первом круге (1:0). Слышал что за победу над "Шахтером" во втором круге (1:0) были еще большие премиальные.

Еще я слышал такую историю, что игроки "Полесья" получили премиальные за победу над "Карпатами" на турецких сборах этой зимой (3:0)", - сказал Зверов.