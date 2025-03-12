"А там никого нет, всех убрали", - Генинсон рассказал о ситуации в Колосе

Вице-президент " Колоса " Владимир Генинсон рассказал о состоянии дел в ковалевском "Колосе".

- Что случилось в "Колосе"?

- Все, как обычно. Эмоции. Когда человек очень любит свой клуб и живет командой, эмоции зашкаливают. Мне кажется, для "Колоса" перезагрузка с нуля - это очень хорошо. У ребят есть все! Зарплата приходит минута в минуту, копеечка в копеечку. В клуб вкладываются миллионы, строятся новые поля, и это не за деньги от УЕФА, а за деньги из кармана владельца (Андрея Засухи, - прим.). В этом году он построил два новых синтетических поля и уже заканчивается строительство натурального в Ковалевке. Инфраструктура в Колосе сумасшедшая, зарплаты платят вовремя, у ребят есть все самое лучшее.

– Так вы уже не работаете в "Колосе"?

– Я такого не сказал.

– Поэтому я и задаю вопросы. Руководство "Колоса" с вами попрощалось?

– Нет. Вы же не видели моего прощального поста. Обычно я делаю это красиво в соцсетях и все об этом знают. Никто со мной не прощался.

– Зашел на сайт "Колоса" в раздел "Менеджмент"...

– А там никого нет, всех убрали. Остались только президент, его супруга и генеральный директор.

– Почему?

– Как я люблю говорить: ждите новостей от "Колоса". Чемпионат в разгаре и любому клубу нужна поддержка. Могу сказать, что моя трудовая книжка находится в "Колосе".