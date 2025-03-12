Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес объявил о подписании бразильского форварда Полесья
Аренда до конца сезона
nkveres.com
"
Речь идет об аренде до конца сезона.
Венделл с 2023 выступал в Украине за юношеские команды U19 "Днепра-1" и житомирского "Полесья".
В сезоне 2024/2025 сыграл пять матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги за первую команду житомирского "Полесья". Также провел 10 поединков за Полесье-2 в чемпионате Второй лиги. Забил 3 гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо
- Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн