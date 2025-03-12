Верес объявил о подписании бразильского форварда Полесья

" Верес " объявил о подписании 20-летнего бразильского форварда "Полесья" Венделла.

Речь идет об аренде до конца сезона.

Венделл с 2023 выступал в Украине за юношеские команды U19 "Днепра-1" и житомирского "Полесья".

В сезоне 2024/2025 сыграл пять матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги за первую команду житомирского "Полесья". Также провел 10 поединков за Полесье-2 в чемпионате Второй лиги. Забил 3 гола.