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Верес объявил о подписании бразильского форварда Полесья

Премьер-лига

Аренда до конца сезона

Верес объявил о подписании бразильского форварда Полесья

nkveres.com

Новина українською

"Верес" объявил о подписании 20-летнего бразильского форварда "Полесья" Венделла.

Речь идет об аренде до конца сезона.

Венделл с 2023 выступал в Украине за юношеские команды U19 "Днепра-1" и житомирского "Полесья".

В сезоне 2024/2025 сыграл пять матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги за первую команду житомирского "Полесья". Также провел 10 поединков за Полесье-2 в чемпионате Второй лиги. Забил 3 гола.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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