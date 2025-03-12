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У Вереса новый вице-президент, который будет заниматься делами академии
Юрий Фалко будет курировать направление развития детской футбольной академии
nkveres.com
Член наблюдательного совета ровенского "
Он взял на себя финансовую и хозяйственную ответственность за работу Veres Academy.
Соответствующее решение на вчерашнем заседании приняли члены наблюдательного совета.
"У нас с начала работы академии был результат. Но лучших наших детей начали переманивать другие клубы, предлагая им лучшие условия. Я долго сомневался. Но воспитание молодежи – это наш приоритет. Потому принял решение взять на себя полное сопровождение всех восьми команд и тренерского штаба. Это огромная ответственность. Потому что академия – это питание и проживание детей в общежитии, организация обучения на базе Ровенского лицея №26.
Мы уже провели переговоры с городом и начали проектирование на базе учебного заведения тренировочного поля с синтетическим покрытием. Также уже идет диалог по объединению усилий с коммунальной ДЮСШ по футболу Верес, чтобы вместе готовить и воспитывать до тысячи детей.
У нас есть успехи. Воспитанник клубной академии Антон Выдрич уже забил свой первый гол за команду U19 и попал в заявку на матч с "Полесьем". Этому парню всего семнадцать лет", - сказал Фалко.
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