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У Вереса новый вице-президент, который будет заниматься делами академии

Премьер-лига
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Юрий Фалко будет курировать направление развития детской футбольной академии

У Вереса новый вице-президент, который будет заниматься делами академии

nkveres.com

Новина українською

Член наблюдательного совета ровенского "Вереса" Юрий Фалко отныне также будет занимать должность вице-президента клуба и будет курировать направление развития детской футбольной академии.

Он взял на себя финансовую и хозяйственную ответственность за работу Veres Academy.

Соответствующее решение на вчерашнем заседании приняли члены наблюдательного совета.

"У нас с начала работы академии был результат. Но лучших наших детей начали переманивать другие клубы, предлагая им лучшие условия. Я долго сомневался. Но воспитание молодежи – это наш приоритет. Потому принял решение взять на себя полное сопровождение всех восьми команд и тренерского штаба. Это огромная ответственность. Потому что академия – это питание и проживание детей в общежитии, организация обучения на базе Ровенского лицея №26.

Мы уже провели переговоры с городом и начали проектирование на базе учебного заведения тренировочного поля с синтетическим покрытием. Также уже идет диалог по объединению усилий с коммунальной ДЮСШ по футболу Верес, чтобы вместе готовить и воспитывать до тысячи детей.

У нас есть успехи. Воспитанник клубной академии Антон Выдрич уже забил свой первый гол за команду U19 и попал в заявку на матч с "Полесьем". Этому парню всего семнадцать лет", - сказал Фалко.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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