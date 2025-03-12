Где Ингулец примет Черноморец? УПЛ утвердила место проведения матча

Невозможность "Ингульца" проводить домашние матчи на собственном стадионе в Петрово заставляет клуб искать выход из ситуации.

Ранее была информация, что матч 21-го тура с " Черноморцем " 16 марта может состояться в Одессе, где с пониманием отнеслись к проблемам "Ингульца".

Сегодня же УПЛ окончательно утвердила проведение матча на стадионе «Черноморец».

Ранее также была информация, что все расходы по организации этого матча, как и проезд из Петрово в Одессу и в обратном направлении, проживание и питание "Ингульца" одесситы готовы взять на себя.