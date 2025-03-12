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Где Ингулец примет Черноморец? УПЛ утвердила место проведения матча
Игра пройдет в Одессе
Фото Павла Кубанова - УАФ
Невозможность "Ингульца" проводить домашние матчи на собственном стадионе в Петрово заставляет клуб искать выход из ситуации.
Ранее была информация, что матч 21-го тура с "
Сегодня же УПЛ окончательно утвердила проведение матча на стадионе «Черноморец».
Ранее также была информация, что все расходы по организации этого матча, как и проезд из Петрово в Одессу и в обратном направлении, проживание и питание "Ингульца" одесситы готовы взять на себя.
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