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Срна - после 0:0 с Карпатами: Типичная игра Шахтера, каждый раз одни и те же проблемы

Премьер-лига
Обновлено

Дарио разочарован результатом

Срна - после 0:0 с Карпатами: Типичная игра Шахтера, каждый раз одни и те же проблемы

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Карпатами", который закончился вничью 0:0.

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"Типичная наша игра, каждый раз одни и те же проблемы: не забиваем голы, потом соперник закрывается, тянет время, замены - и все, уже поздно", - сказал Срна.

Напомним, что "Шахтер" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Александрии" на 6 очков и от "Динамо" - на 10.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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