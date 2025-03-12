Леоненко: Если Динамо не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне УПЛ.

"Шахтер" себя давно вычеркнул из чемпионской гонки. Если "Динамо" не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать – Метро, ​​Южный и Патона. Скорее всего, Патона выберут, он ниже.

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Люди и так на футбол не ходят, а если киевляне умудрятся разбазарить такое преимущество, то отвернутся даже самые преданные поклонники", - сказал Леоненко.

Напомним, что "Шахтер" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Александрии" на 6 очков и от "Динамо" - на 10.