Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Если Динамо не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать
Мост Патона - самый низкий
фото из свободных источников
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне УПЛ.
"Шахтер" себя давно вычеркнул из чемпионской гонки. Если "Динамо" не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать – Метро, Южный и Патона. Скорее всего, Патона выберут, он ниже.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Люди и так на футбол не ходят, а если киевляне умудрятся разбазарить такое преимущество, то отвернутся даже самые преданные поклонники", - сказал Леоненко.
Напомним, что "Шахтер" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Александрии" на 6 очков и от "Динамо" - на 10.
Популярное сейчас
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Комментарии 2