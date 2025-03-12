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Леоненко: Если Динамо не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать

Премьер-лига
Обновлено

Мост Патона - самый низкий

Леоненко: Если Динамо не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне УПЛ.

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"Шахтер" себя давно вычеркнул из чемпионской гонки. Если "Динамо" не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать – Метро, ​​Южный и Патона. Скорее всего, Патона выберут, он ниже.

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Люди и так на футбол не ходят, а если киевляне умудрятся разбазарить такое преимущество, то отвернутся даже самые преданные поклонники", - сказал Леоненко.

Напомним, что "Шахтер" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Александрии" на 6 очков и от "Динамо" - на 10.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Caballero (DC)
12.03.2025 в 21:19
Поважаю Леона за футбольну мудрість. Сіль земля. Легенда. Приклад для молоді.
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Комментарии 2
Caballero (DC)
12.03.2025 в 21:19
Поважаю Леона за футбольну мудрість. Сіль земля. Легенда. Приклад для молоді.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.03.2025 в 21:04
А якщо Шахтар не виграє чемпіонат, то їм стрибати у шахту - про це лизун Леоненко щось мовчить? Розумію, що Леоненку чемпіонство Динамо дуже болісний удар, то хай готується до свого стрибка з мосту абощо.
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