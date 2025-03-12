"Нужно посадить их за стол переговоров", - Сабо высказался о конфликте Ваната и Пономаренко

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о конфликте между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко, который произошел после матча с "Зарей" (2:2) в 21-м туре УПЛ.

"Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию", - сказал Сабо.