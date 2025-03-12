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"Нужно посадить их за стол переговоров", - Сабо высказался о конфликте Ваната и Пономаренко

Премьер-лига
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Переговоры - это сейчас модно

"Нужно посадить их за стол переговоров", - Сабо высказался о конфликте Ваната и Пономаренко

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Новина українською

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о конфликте между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко, который произошел после матча с "Зарей" (2:2) в 21-м туре УПЛ.

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"Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию", - сказал Сабо.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Caballero (DC)
12.03.2025 в 21:17
По моєму ініціатора конфлікту потрібно мобілізувати.
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Комментарии 3
Caballero (DC)
12.03.2025 в 21:17
По моєму ініціатора конфлікту потрібно мобілізувати.
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0
0
Matachorros (Chicago)
12.03.2025 в 20:45
Два ноунейма, кто они такие чтобы об этом говорить?
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0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.03.2025 в 20:59
Лише один ноунейм - і це саме ви.
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0
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