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"Нужно посадить их за стол переговоров", - Сабо высказался о конфликте Ваната и Пономаренко
Переговоры - это сейчас модно
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Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о конфликте между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко, который произошел после матча с "Зарей" (2:2) в 21-м туре УПЛ.
"Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию", - сказал Сабо.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Caballero (DC)
12.03.2025 в 21:17
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