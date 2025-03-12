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Президент Вереса - о премиальных: Результаты команды такие, что уже загоняют клуб в долги

Премьер-лига
Обновлено

Но суммы Иван Надеин не назвал

Президент Вереса - о премиальных: Результаты команды такие, что уже загоняют клуб в долги

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент Вереса Иван Надеин после победы над "Полесьем" (5:1) в 21-м туре УПЛ рассказал о системе премиальных в команде.

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"Двойных премиальных у нас нет со Второй лиги, мы эту практику убрали. Все стандартно в этом плане. Правда, в последнее время результаты команды такие, что немного загоняют клуб в долги, но ничего страшного.

Команда знает, что все, что мы обещали, все будет выплачено. Надеюсь, этот сезон для игроков будет лучшим в истории. Они знают, что есть премия после победы", – сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" идет на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ, а также вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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