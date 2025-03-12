Президент Вереса - о премиальных: Результаты команды такие, что уже загоняют клуб в долги

Президент Вереса Иван Надеин после победы над "Полесьем" (5:1) в 21-м туре УПЛ рассказал о системе премиальных в команде.

"Двойных премиальных у нас нет со Второй лиги, мы эту практику убрали. Все стандартно в этом плане. Правда, в последнее время результаты команды такие, что немного загоняют клуб в долги, но ничего страшного.

Команда знает, что все, что мы обещали, все будет выплачено. Надеюсь, этот сезон для игроков будет лучшим в истории. Они знают, что есть премия после победы", – сказал Надеин.