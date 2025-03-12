Уже с достижениями и привлекательными возможностями. Кто такой Алиссон Сантана

“Шахтер” в очередной раз объявил громкий трансфер — после Кауана Элиаса, приглашенного за 17 млн евро, дончане взяли еще одного бразильца. Алиссон Сантана тоже обошелся в кругленькую сумму — 16 млн евро автоматически сделали новичка четвертым по дороговизне приобретением в истории клуба. Деньги солидные, и надо разобраться, с чем “едят” нападающего.

Является рекордсменом и не обделен трофеями

Пути Алиссона и “Атлетико” пересеклись в 2019-м. До этого парень удачно зарекомендовал себя в “Накао Эспортес” (Санта-Катарина), как вознаграждение, был замечен скаутами “петухов” и проверен просмотром. Все прошло наилучшим образом, и тринадцатилетний вингер быстро доказал, что имел полное право находиться среди сверстников.

Из-за пандемии коронавируса дебютировал за молодежный состав только в 2021-м, но и здесь отличился — оказался причастным к победе в чемпионате штата Минас-Жерайс среди игроков до семнадцати лет.

Еще одна ступенька на пути к главной команде была преодолена в 2022-м — Сантана принял участие в первенстве Бразилии U-17 и порадовал статистикой: в 31 поединке отгрузил 16 мячей. Тогда же, в августе, уроженец Кашуэйриньи (Риу-Гранди-ду-Сул) поставил подпись под профессиональным трудовым договором.

В августе 2023-го наконец состоялось привлечение в основную когорту — у Эдуардо Куде не все сложилось на мостике, однако тренера поблагодарили за шанс, выданный Алиссону.

Юноша понемногу “раскачивался” и, что немаловажно, причастен к нескольким знаковым событиям. Например, его первый мяч в большой карьере (февраль 2024-го) спас “Атлетико” от поражения в принципиальной встрече с “Томбенсе” (1:1). Учитывая то, что коллектив претендовал на статус лидера штата и в итоге его получил (в финале дожал “Крузейру” 5:3), результативный выстрел Сантаны не остался без внимания.

В мае того же года универсал появился против “Каракаса” и таким образом вписал себя в историю “Минейро” в качестве самого молодого футболиста (18 лет, 6 месяцев и 13 дней), который когда-либо выступал в Кубке Либертадорес.

Буквально через три с лишним недели залетел гол в ворота тех же венесуэльцев (4:0), благодаря чему Алиссон стал вторым по возрасту исполнителем “черно-белых”, забившим в самом престижном заокеанском турнире. Интересно, что воображаемая пальмовая ветвь в руках Савиньо (да-да, бывшего компаньона Артема Довбика по “Жироне” и сегодняшнего представителя “Манчестер Сити2).

43 матча, 4 точных удара и 2 ассиста — так выглядит наследие нападающего под знаменами родного клуба. Кроме упомянутых “Томбенсе” и “Каракаса” пострадали “Жувентуде”, “Манаус” (1+1) и “Ипатинга”.

Приемлемые цифры, которых в свою очередь хватило для приглашения в Бразилию U-20 — как следствие, Сантана поехал на чемпионат Южной Америки, проведенный в Венесуэле с 23 января по 16 февраля, и вошел в 2025-й с трофеем. Сборная не совсем хорошо преодолела первый этап (2 победы и столько же поражений), но в дальнейшем набрала обороты и в общем зачете опередила остальных соперников. Наш герой получил в распоряжение 293 минуты и огорчил Парагвай (3:1) — прибил конкурента, когда тот отквитал один пропущенный и рассчитывал совершить камбэк. Молодец.

Чем поможет?

Алиссон появился в цветах “горняков”, однако еще не успел сформировать четкое впечатление в УПЛ. 25 минут с “Карпатами” — это ничто; разве мы убедились, что паренек заряжен, но это свойственно всем только что прибывшим игрокам. Ну, кто не стремится сразу понравиться?

Понятно, для чего Сантану позвали — он должен, учитывая ценник, вскоре забетонировать правый фланг атаки. Александр Зубков перебрался в турецкую Суперлигу, Педриньо все никак себя не найдет и близок к тому, чтобы нацепить на шею ярлык “провал”.

Марьян Швед: видно, что он старается, однако подходит именно ЭТОМУ проблемному “Шахтеру”; если Ринат Ахметов, Сергей Палкин и Дарио Срна действительно задекларировали так называемое возвращение к истокам, то по идее всеми процессами будут руководить южноамериканцы. Словом, все по конспектам Мирчи Луческу — позади наши соотечественники, впереди — карнавал. Иначе бы в одно окно не инвестировались 34 млн евро.

Чем примечателен Алиссон? Он универсал — может отработать на обоих флангах нападения и плеймейкером, хорошо держит ширину, хотя логично тяготеет к правой стороне. Обладает необычным дриблингом, любит “убаюкивать” визави уменьшением темпа, а затем внезапно ускоряется; футболист может показаться несколько неуклюжим и расчетливым, но это поведение направлено, чтобы рывками сбить с толку.

Как для своего возраста, Сантана хорошо “сбит”, антропометрия, в частности рост 1,83 метра, позволяют неплохо защищаться при давлении защитников. Это не означает, что знакомство с УПЛ пройдет гладко — все же наши команды о преимущественно “биться-бороться”, поэтому бразильцу придется некоторое время помучиться. Он достаточно сбалансирован, однако эффективен при как можно большем пространстве; опять же — в УПЛ садятся низким блоком, не гнушаются грубостями и готовы давать пинки. Это намекает на трудности.

Как ответный аргумент, присутствует пас, — длинный, короткий, — одинаково качественный. У Сантаны есть свои шаблоны, — после смещения на фланг последует подача в штрафную, — но все это можно отшлифовать до автоматизма и взаимодействия с условным Кауном Элиасом.

Важно то, как Марино Пушич (или его преемник) будет оперировать скиллами Алиссона — новичок все еще, словно пластилин, и здесь лишь бы не ошибиться с выбором фигурки, которую будет лепить тренер. Потенциал есть и будет убийством его не развить, или “разбазарить”.

Единственное, что на этом этапе реально тревожит — это травмы. Из-за повреждения лодыжки и подколенного сухожилия Сантана пропустил 26 матчей, в которых в теории мог принести еще большую пользу. Футбольный бизнес таков, что скоро на поле будут бросать с пеленок (а давайте поскорее продадим), и не до конца окрепший организм склонен давать сбои.

За ним следили клубы с именем

В феврале 2024-го “Атлетико” пролонгировал контракт с Сантаной до 2027 года и предусмотрительно внес пункт о возможном увольнении за 60 млн евро. Это нескрываемый сигнал — мол, мы открыты к предложениям, а не хотите торговаться, пожалуйста, выложите указанный кэш.

“Петухов” не назвать самыми стабильными (лишь второе золото в тамошней Серии А далось в 2021-ом), клуб четко осознает свои положение и возможности, и потому настроен регулярно отпускать.

Только в последние сезоны бюджет был пополнен за счет Маррони (в “Мидтьюлланн” за 4,5 млн евро), Савиньо (в “Труа” за 6,5 млн евро), Жуниора Алонсо (в “Краснодар” за 8 млн евро), Аллана (во “Фламенго” за 8,2 млн евро) и Паулиньо (в “Палмейрас” за 18 млн евро).

Кстати, если мы уже говорим о заработках, то не можем не вспомнить некоего Бернарда — плеймейкер, не оправдавший и 50 процентов ожиданий, со своими 25 млн евро до сих пор является самым дорогим что в “Минейро”, что в “Шахтере”.

Как видим, Алиссон — часть соответствующей стратегии и в любом случае вскоре бы сменил среду. СМИ связывали будущее вингера с лондонскими “Арсеналом” и “Фулхэмом”, “Ньюкасл Юнайтед”, “Лестер Сити”, леверкузенским «Байером» и ПСВ, но дальше заинтересованности не пошло.

Ну, ничего, теперь сливки будут собирать “оранжево-черные”. Надеемся на это — нам нужны сильные легионеры, которые поднимут УПЛ с коэффициентного дна.

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