"Мы – такая команда"… Капитан Зари рассказал, стремятся ли луганчане в еврокубки

Пригласив летом прошлого года в свой состав Филиппа Будкивского, тренерский штаб луганской "Зари" нисколько не ошибся. Опытный нападающий внес немалый вклад в успехи команды: все шесть его результативных ударов позволяли одерживать победы или играть вничью. Причем, ничейные итоги приходились исключительно на выездные игры. В последней из них, с лидером чемпионата, киевским "Динамо", Будкивский поразил цель еще тогда, когда минутная стрелка даже не успела сделать второй круг после стартового свистка арбитра.

Интересно, что этот гол футболист записал на свой счет на следующие сутки после своего 33-го Дня рождения.

- Ваш результативный удар можно считать своеобразным подарком самому себе на День рождения, который был накануне? - прежде всего интересуюсь у Филиппа Будковского.

- Да, в воскресенье я стал на год старше. Поэтому вы правы: это действительно оказалось маленьким подарком на собственный День рождения.

- Как команда вас поздравила с собственным праздником, что подарила?

- У нас принято делать так называемый коридор, через который должен пройти именинник. Так и поздравили (улыбается).

- В поединке с одним из украинских грандов вы уже в самом его начале открыли счет. Вспомните, как все происходило?

- Шли первые минуты игры с "Динамо", мы перехватили мяч. Наши полузащитники буквально выцарапали его у соперника и отдали на левый фланг Жуниньо. Тот сделал хороший прострел под себя, я добежал и метров с пятнадцати пробил. Получилось хорошо - низом, в направлении дальнего угла.

- Если бы перед матчем с "Динамо" вам сказали, что он завершится вничью, как отреагировали бы?

- Мы выходили на игру с мыслями о победе. И если бы сказали, что сыграем вничью... Это, конечно, тоже неплохо, но команда, которая стремится попасть в еврокубки, априори выходит на поле только ради победы. Иначе и быть не может.

- По ходу матча "Заря" вела в счете, однако все же пропустила мяч и это привело к ничьей. Избежать этого гола можно было бы?

- Это - футбол, и во вчерашнем матче была очень открытая игра, со многими голевыми моментами. Они возникали как у одних ворот, так и у других. Поэтому и получилась боевая ничья!

- Вы, как капитан, выдвигать претензии партнерам по команде часто решаетесь?

- Конечно. Могу что-то сказать во время матча или в раздевалке. Это вполне нормально.

- В сентябрьском матче с "Динамо", который был сыгран в рамках первого круга, "Заря" потерпела поражение 0:2. Тогдашняя киевская команда выглядела убедительнее, чем в этот раз?

- Скажу так: мы тогда только наигрывали игровые связи и мало знали друг друга. Совсем другое дело сейчас: миновало время, прошли сборы, на которых мы и наиграли комбинации, и наладили связи, и начали лучше чувствовать друг друга. После этого мы стали даже больше, чем одно целое!

- Насколько турнирные показатели "Зари" соответствуют ее нынешним возможностям?

- Рано еще что-то говорить, ведь впереди еще много игр. Поэтому посмотрим в конце турнирной дистанции. Конечно, нам хочется подниматься как можно выше, чтобы занимать высокие позиции.

- Как проходит адаптация новичков команды?

- В этом плане все хорошо. Все помогают друг другу, поэтому адаптируются наши новобранцы достаточно быстро.

- За ничью с лидером повышенные премиальные предусмотрены?

- Ну, премиальные - это такой вопрос, о котором лучше спрашивать у руководства.

- Как работается под руководством Младена Бартуловича?

- Младен - молодой тренер, который в работе с командой уже показывает прогресс и дает результат. Поэтому скажу так: работается хорошо.

- Ваша команда постепенно наверстала упущенное в первом круге и теперь возобновила шансы на высокое место. В клубе уже определили ориентиры?

- "Заря" - такая команда, которая из года в год попадает в еврокубки, поэтому, конечно же, хочется этого достичь и по итогам нынешнего сезона. Но все будет зависеть только от нас.

- Как "Заря" спланировала работу в период паузы в чемпионате?

- У нас будет несколько выходных, чтобы перевести дух. А после этого начнем готовиться к следующим играм.