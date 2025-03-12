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Карпаты назвали лучшего игрока матча против Шахтера

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Карпаты назвали лучшего игрока матча против Шахтера

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" назвали лучшего игрока матча против "Шахтера".

Болельщики выбрали лучшим игроком "львов" голкипера Якова Кинарейкина. В матче против "Шахтера" Кинарейкин сделал 6 сейвов и сохранил ворота "сухими".

За вратаря проголосовали 2046 болельщиков из 2520 человек.

На втором месте оказался Бруниньо. За него отдали голос 7%. Замыкает рейтинг Алексей Сич с 4%.

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В этом сезоне Яков Кинарейкин сыграл 5 матчей "Карпат", в которых пропустил 2 гола против "Динамо" и четыре раза отстоял "на ноль".

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Яков Кинарейкин
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
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