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Карпаты назвали лучшего игрока матча против Шахтера
Были лучшие варианты?
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" назвали лучшего игрока матча против "Шахтера".
Болельщики выбрали лучшим игроком "львов" голкипера Якова Кинарейкина. В матче против "Шахтера" Кинарейкин сделал 6 сейвов и сохранил ворота "сухими".
За вратаря проголосовали 2046 болельщиков из 2520 человек.
На втором месте оказался Бруниньо. За него отдали голос 7%. Замыкает рейтинг Алексей Сич с 4%.
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В этом сезоне Яков Кинарейкин сыграл 5 матчей "Карпат", в которых пропустил 2 гола против "Динамо" и четыре раза отстоял "на ноль".
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