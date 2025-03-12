16 млн евро. Новичок Шахтера рассказал о цене и есть ли давлении от нее

Новичок " Шахтера " Алиссон Сантана рассказал, почему он принял решение перейти в донецкий клуб.

— В "Шахтере" всегда было много бразильцев разных поколений. За каким примером лично ты следил и что стало основным стимулом перейти именно в украинский клуб?

— Если говорить конкретно о персоналиях, то больше всего я следил за игрой Виллиана и Дугласа Косты. Они вдохновляли меня очень долго своей игрой и тем, чего они смогли достичь, в том числе благодаря "Шахтеру" и своему периоду здесь. Также я общался с моими знакомыми бразильцами, которые безусловно посоветовали мне переход в "Шахтер" как отличное место для профессионального роста и адаптации. Они умеют работать с бразильцами, это уже доказано историей, и я действительно верю в проект, который строит этот клуб. То, что они предлагают мне как части проекта, и в целом всей нашей бразильской команде.

— Вы перешли за довольно серьезную сумму — 16 млн, это как-то лично давит на вас?

— Нет, я не чувствую какого-то особого давления. Конечно, для меня важно осознавать ответственность игры за такой большой клуб, как "Шахтер", и могу заверить, что я его ощущаю.

Что касается давления, связанного с моей ценой, могу уверить, что я его не чувствую. Я общался с тренером и с менеджментом клуба, все они были достаточно открыты ко мне в своей коммуникации, поддержали. И я чувствую, что я просто должен делать то, что я умею — приносить результат. Конечно, для меня важно осознавать, что на меня рассчитывают, и я со своей стороны буду делать все, чтобы помочь "Шахтеру" достигать новых высот.