  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучший бомбардир Кривбасса прошлого сезона рассказал о своем решении покинуть клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший бомбардир Кривбасса прошлого сезона рассказал о своем решении покинуть клуб

Премьер-лига

Олег Кожушко покинул Кривбасс

Лучший бомбардир Кривбасса прошлого сезона рассказал о своем решении покинуть клуб

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Уже бывший нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал, почему он принял решение досрочно прокинуть клуб по согласию сторон.

– Олег, вы сегодня разорвали контракт с "Кривбассом". Расскажите, чье это было решение?

– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.

– Почему вы попросили об этом?

– Я просто хочу больше играть.

– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром "Кривбасса", а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?

– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.

По теме
yellow-arrow
Срна высказался о переносах матчей УПЛ в угоду сборной Украины
yellow-arrow
Хавбек Вереса - о матче с Полесьем: Лучший поединок сезона? Мне больше запомнилась победа над Рухом
yellow-arrow
"Но все же хотелось бы выиграть", - герой Карпат рассказал о матче с Шахтером
Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости