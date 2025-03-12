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Лучший бомбардир Кривбасса прошлого сезона рассказал о своем решении покинуть клуб
Олег Кожушко покинул Кривбасс
Фото: ФК Кривбас
Уже бывший нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал, почему он принял решение
– Олег, вы сегодня разорвали контракт с "Кривбассом". Расскажите, чье это было решение?
– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.
– Почему вы попросили об этом?
– Я просто хочу больше играть.
– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром "Кривбасса", а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?
– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.
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