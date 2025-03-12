Лучший бомбардир Кривбасса прошлого сезона рассказал о своем решении покинуть клуб

Уже бывший нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал, почему он принял решение досрочно прокинуть клуб по согласию сторон .

– Олег, вы сегодня разорвали контракт с "Кривбассом". Расскажите, чье это было решение?

– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.

– Почему вы попросили об этом?

– Я просто хочу больше играть.

– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром "Кривбасса", а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?

– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.