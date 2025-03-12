"Но все же хотелось бы выиграть", - герой Карпат рассказал о матче с Шахтером

Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин прокомментировал ничью в матче 21-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0), в котором он был признан лучшим игроком "зелено-белых".

– Как оно – играть против действующего чемпиона?

– Это всегда такие матчи, на которые не нужно настраиваться. Очень приятно играть прежде всего при своих болельщиках, которые так горячо поддерживают. Ну и, конечно, команда – сегодня просто все бросались под мяч, все делали все, что должны были, поэтому такой результат.

– Казалось, что ты поймал кураж, и было абсолютно без шансов для "Шахтера".

– Ну как вам сказать? Кураж действительно был, но не могу сказать, что не было никаких шансов. Много раз защитники так же, и не только защитники, но и другие футболисты помогали мне, блокировали очень много ударов, поэтому так произошло. Большая благодарность своей команде просто, и все.

– Владислав Лупашко сдержанно ответил на вопрос, можно ли считать этот результат победой для "Карпат". Вы, футболисты, довольны? Ведь по вашему настроению, по аплодисментам в раздевалке думаю, что вы все-таки довольны результатом.

– Довольны, но не могу сказать, что на все 100 процентов, потому что мы в каждом матче выходим побеждать. Сегодня победы не было, потому не на все 100 процентов довольны. Но хоть ничья есть против действующего чемпиона Украины, как вы сказали.

– Соответствует ли результат игре, все ли закономерно?

– Ну, и у нас были моменты во 2-м тайме, очень много, и у "Шахтера", поэтому думаю, что ничья – закономерный результат. Но все же хотелось бы выиграть.