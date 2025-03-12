На замену Пушичу. Шахтер якобы контактировал с молодым и сенсационным турецким тренером

" Шахтер " недавно контактировал с 38-летним турецким тренером, а еще недавно футболистом Ардой Тураном, который сейчас возглавляет "Эюпсмор".

Как сообщает турецкий журналист Салим Манав, "горняки" контактировали с турецким специалистом, которым якобы хотели заменить Марино Пушича.

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Впрочем, Туран захотел завершить сезон со своим нынешним клубом.

Напомним, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 5-м месте.

Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".