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Хавбек Вереса - о матче с Полесьем: Лучший поединок сезона? Мне больше запомнилась победа над Рухом
Верес разгромил Полесье 5:1
nkveres.com
Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Полесьем", в котором его команда выиграла 5:1, а сам игрок записал в свой актив гол и результативную передачу.
– Считаю, что переломным в этом противостоянии был наш второй гол, забитый перед перерывом. Оказавшись снова в роли догоняющих, гости вынуждены были идти вперед большими силами, раскрывались, и в их владениях появлялись свободные зоны. В частности, я воспользовался этим, когда забивал третий гол.
– Видимо, после этого футболисты "Вереса" уже поверили, что возьмут верх?
– Нет, соперники еще делали попытки уменьшить отставание в счете, и только когда мяч в четвертый раз оказался в их воротах, то смирились, а мы, наоборот, поймали кураж.
– Можно сказать, что это был лучший матч "Вереса" в текущем сезоне?
– Я бы не был таким категоричным. Мне больше запомнилась победа над "Рухом" (2:0). А дальше уже можно выделить этот поединок.
– Что помогло "Вересу" победить в таком убедительном стиле?
– Мы очень хорошо на теоретических занятиях изучили сильные и слабые места "Полесья". Сыграли в свою игру. О наших домашних заготовках, благодаря которым находили кратчайшие пути к воротам гостей, говорить не буду. Нам еще с "Полесьем" в начале апреля играть в четвертьфинале Кубка Украины. Скажу лишь, что возможно уровень подготовки соперника несколько и выше, но у нас было больше желания победить.
В конце концов, еще был бенефис нашего капитана Руслана Степанюка. Убежден, что это был его лучший матч после возвращения в "Верес". Сначала Руслан оформил "дубль", именно с его передачи я отличился, принимал он активное участие в комбинации, которую завершил точным ударом Николай Гайдучик. В составе "Полесья" такого лидера не было.
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